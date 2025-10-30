К Земле приближается космический объект, которым может управлять инопланетный разум
Межзвездный объект может нести в себе угрозу
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Межзвездный объект 3I/ATLAS летит по странной траектории в Солнечной системе, и это наталкивает на версию о его искусственном происхождении. Об этом сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге.
«К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?» — прокомментировал Ави Леб на своем сайте. Леб отметил, что новая траектория объекта, который уже преодолел половину пути по Солнечной системе, усиливает сомнения в его природном происхождении.
По мнению астрофизика, наблюдаемые параметры объекта требуют дополнительного изучения. «Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS „троянским конем“, внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя», — пояснил Леб. Он отметил, что скоро объект совершит маневр Оберта — изменение направления движения за счет гравитационного поля. И подходит к этому маневру объект крайне необычно.
Согласно расчетам Леба, межзвездный объект 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле только 19 декабря 2025 года, на расстояние 267 миллионов километров. Тогда его траектория станет полностью гравитационной, что позволит получить новые данные об объекте и исключить гипотезу искусственного происхождения. В научном сообществе обсуждаются и иные необычные особенности этой кометы: ранее Леб указывал на аномальное изменение цвета 3I/ATLAS, а также предполагал, что объект может излучать собственный свет, не похожий на обычное свечение комет.
3I/ATLAS впервые был обнаружен 1 июля 2025 года. Позднее специалисты выяснили, что его кома — газопылевое облако вокруг ядра — достигает 24 километров в диаметре. Компьютерное моделирование указывает на возраст свыше 7,5 млрд лет — это на три миллиарда старше нашего Солнца, что делает 3I/ATLAS вероятно самой древней кометой из известных науке.
