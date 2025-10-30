К Земле приближается космический объект, которым может управлять инопланетный разум

Межзвездный объект может нести в себе угрозу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Межзвездный объект 3I/ATLAS летит по странной траектории в Солнечной системе, и это наталкивает на версию о его искусственном происхождении. Об этом сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге.

«К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?» — прокомментировал Ави Леб на своем сайте. Леб отметил, что новая траектория объекта, который уже преодолел половину пути по Солнечной системе, усиливает сомнения в его природном происхождении.

По мнению астрофизика, наблюдаемые параметры объекта требуют дополнительного изучения. «Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS „троянским конем“, внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя», — пояснил Леб. Он отметил, что скоро объект совершит маневр Оберта — изменение направления движения за счет гравитационного поля. И подходит к этому маневру объект крайне необычно.

Продолжение после рекламы

Согласно расчетам Леба, межзвездный объект 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле только 19 декабря 2025 года, на расстояние 267 миллионов километров. Тогда его траектория станет полностью гравитационной, что позволит получить новые данные об объекте и исключить гипотезу искусственного происхождения. В научном сообществе обсуждаются и иные необычные особенности этой кометы: ранее Леб указывал на аномальное изменение цвета 3I/ATLAS, а также предполагал, что объект может излучать собственный свет, не похожий на обычное свечение комет.