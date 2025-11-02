«Раз посмотреть и все»: музыкальный критик — об «искусственном» клипе Киркорова

Филипп Киркоров любит экспериментировать в творчестве Фото: Вячеслав Немышев

Певец Филипп Киркоров в честь 40-летия творчества выпустил клип «Одинокая, нежная», сделанный полностью с помощью нейросетей. Работа вызвала разные эмоции у пользователей Сети, часть которых усомнилась в том, что артистам стоит снимать подобные клипы, «убивающие» творчество. В беседе с URA.RU музыкальный критик Евгений Бабичев успокоил: переживать за повсеместное распространение такой практики не стоит. Это всего лишь временное явление.

«Недавно было время, когда появилась мультипликация, и все вдруг стали баловаться этой историей. Думали, зачем искать локации, арендовывать дорогостоящую технику, нанимать именитых режиссеров, придумывать сюжеты. А вместо этого можно найти мультипликатора, который один все сделает, визуализирует и выдаст готовый результат.

В какой-то момент мы видели это в исполнении Наташи Королевой, группы «Дюна», кабаре-дуэта «Академия». Сейчас мы тоже наблюдаем такой общемировой тренд», — говорит эксперт.

Бабичев отмечает, что в настоящий момент это направление только набирает обороты, но уже предлагает довольно качественный результат. В дальнейшем зрителя ждет еще много интересного у нейросетей, но однако полностью вытеснить и заменить «живых» артистов у искусственного интеллекта не получится.

«Представьте себе на секунду, что каждый артист раз за разом будет выпускать подобные клипы. Это, конечно, ново и интересно, но, как говорится, на один раз посмотреть. Всегда хочется смотреть в клипе на самого артиста, на его эмоции, интересный сюжет. Мы же с вами живые люди, и нам, естественно, тоже всегда интересно и приятно посмотреть на живых людей. Тем более, если мы говорим про фанатов, фанатам всегда интересно понаблюдать за своим кумиром. Так что нет, я думаю, что это очень скоро тема отойдет», — резюмировал музыкальный критик.