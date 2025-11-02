Психотерапевт напомнила, что детям нужны «живые» родители

Логотип РИА URA.RU
Дети хотят видеть «живых» родителей, которые испытывают какие-либо другие эмоции помимо радости, заявила психотерапевт

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дети должны видеть «живых» родителей, которые не будут себя загонять в рамки в определенном функционале. Об этом рассказала психотерапевт Марина Муравьева.

«Когда выбирается стратегия „я хорошая девочка — я хорошая мама“, здесь очень сложно быть „живой“. Ты все-таки больше себя держишь в определенной рамке, в определенном функционале. Детям нужны „живые“ родители», — заявила Муравьева. Ее слова приводит радио Sputnik. Психотерапевт отметила, что дети должны понимать, что в этом мире существуют и другие эмоции, помимо радости, включая печаль, грусть и злость.

Ранее российский психолог Елена Лебедева рассказала, что насилие становится частью образа положительного героя. По ее словам, пропаганда насилия воздействует не только на подростающее поколение, но и старшее, уже сформировавшееся. Ее слова приводит портал «МК».

