Психотерапевт напомнила, что детям нужны «живые» родители

Дети должны видеть «живых» родителей, которые не будут себя загонять в рамки в определенном функционале. Об этом рассказала психотерапевт Марина Муравьева.

«Когда выбирается стратегия „я хорошая девочка — я хорошая мама“, здесь очень сложно быть „живой“. Ты все-таки больше себя держишь в определенной рамке, в определенном функционале. Детям нужны „живые“ родители», — заявила Муравьева. Ее слова приводит радио Sputnik. Психотерапевт отметила, что дети должны понимать, что в этом мире существуют и другие эмоции, помимо радости, включая печаль, грусть и злость.