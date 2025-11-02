Логотип РИА URA.RU
Сербский президент Вучич дал понять, что готов отправлять Украине оружие

Вучич заявил, что хочет сохранять нейтралитет, но готов поставлять оружие всем
02 ноября 2025 в 23:12
Александр Вучич признался, что те, кто покупают у его страны боеприпасы, могут использовать их без ограничений

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Сербии Александр Вучич, который придерживается партнерских отношений с Россией, заявил, что европейские страны, заключающие с Белградом договор о покупке боеприпасов, смогут в дальнейшем направить их на любые цели. Так он ответил на вопрос журналистов Cicero о том, готова ли Сербия поставлять боеприпасы Украине.

«Я не хочу иметь репутацию человека, который поставляет боеприпасы воюющим сторонам. Сербия придерживается военного нейтралитета, но открыта к сотрудничеству с армиями Европы. После покупки боеприпасов новые владельцы могут направить их на любые цели», — заявил Вучич в интервью немецкому изданию. Такой ответ президент Сербии дал на вопрос журналиста о возможности передачи приобретенных у Белграда боевых устройств Украине.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз потратили на оружие для Киева более 100 миллиардов евро. По его словам, на эти средства Британия и ЕС смогли бы безопасно репатриировать на родину каждого нелегального мигранта, потратив на каждого из них по 34 тысячи евро.

Еще в июне 2025 года Вучич открыто говорил о том, что его страна никогда не была антироссийской. При этом он также обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому оказывать поддержку. Вучич также говорил о том, Украина не получает вооружение от Белграда напрямую, но допускал, что оружие все равно может туда попадать через посредников.

