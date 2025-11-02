На Крымском мосту вводится новая процедура оформления для водителей
Водителей обязали заполнять анкеты при проезде по Крымскому мосту
Фото: Официальный сайт «Крымский мост»
С полуночи 3 ноября 2025 года все водители при проезде по Крымскому мосту обязаны заполнять специальную анкету о типе транспортного средства при досмотре, сообщает telegram-канал Mash. В бланке необходимо указать марку, модель и государственный регистрационный номер автомобиля, а также отметить наличие электрической тяги. Анкеты заполняются при проверке на сканере и во время ручного досмотра.
«Если водитель честно поставит галочку „электромобиль/гибрид“, то ему объяснят, что на мост въезд запрещен и придется выбирать сухопутный маршрут», — говорится в сообщении telegram-канала. Владельцам электромобилей и гибридных автомобилей предложат альтернативный маршрут через сухопутную территорию.
URA.RU направило запрос в Министерство транспорта РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.
Ранее сообщалось, что с 3 ноября проезд легковых автомобилей по трассе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будет закрыт из-за попыток провоза взрывчатых веществ в аккумуляторных батареях для террористических целей. Для грузового транспорта ограничения действовали и ранее. Водителям легковых машин доступен альтернативный маршрут из Таганрога до Джанкоя.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.