На Крымском мосту вводится новая процедура оформления для водителей

Водителей обязали заполнять анкеты при проезде по Крымскому мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

С полуночи 3 ноября 2025 года все водители при проезде по Крымскому мосту обязаны заполнять специальную анкету о типе транспортного средства при досмотре, сообщает telegram-канал Mash. В бланке необходимо указать марку, модель и государственный регистрационный номер автомобиля, а также отметить наличие электрической тяги. Анкеты заполняются при проверке на сканере и во время ручного досмотра.

«Если водитель честно поставит галочку „электромобиль/гибрид“, то ему объяснят, что на мост въезд запрещен и придется выбирать сухопутный маршрут», — говорится в сообщении telegram-канала. Владельцам электромобилей и гибридных автомобилей предложат альтернативный маршрут через сухопутную территорию.

URA.RU направило запрос в Министерство транспорта РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.

Продолжение после рекламы