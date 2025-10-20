FR: план ЕС с российскими активами ударит по европейцам

Налогоплательщики ЕС могут заплатить за план с российскими активами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине может привести к финансовым потерям для налогоплательщиков Евросоюза, особенно Германии. Об этом предупредили немецкие СМИ.

«План Европейского союза по использованию замороженных российских активов может обернуться дополнительными финансовыми затратами для жителей ЕС. Схема с так называемыми „репарационными облигациями“ содержит значительные риски. Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит репарации, однако вероятность дефолта по таким кредитам оценивается как практически стопроцентная», — пишетиздание Frankfurter Rundschau.

Для снижения рисков Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что в конечном счете может привести к дополнительным расходам для налогоплательщиков, включая граждан Германии. Издание отмечает, что кроме финансовых рисков, у схемы имеются серьезные сомнения в законности.

