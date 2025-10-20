Логотип РИА URA.RU
FR: план ЕС с российскими активами ударит по европейцам

20 октября 2025 в 23:36
Налогоплательщики ЕС могут заплатить за план с российскими активами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине может привести к финансовым потерям для налогоплательщиков Евросоюза, особенно Германии. Об этом предупредили немецкие СМИ. 

«План Европейского союза по использованию замороженных российских активов может обернуться дополнительными финансовыми затратами для жителей ЕС. Схема с так называемыми „репарационными облигациями“ содержит значительные риски. Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит репарации, однако вероятность дефолта по таким кредитам оценивается как практически стопроцентная», — пишетиздание Frankfurter Rundschau.

Для снижения рисков Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что в конечном счете может привести к дополнительным расходам для налогоплательщиков, включая граждан Германии. Издание отмечает, что кроме финансовых рисков, у схемы имеются серьезные сомнения в законности.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что не рассматривает конфискацию российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита», а планирует использовать только доходы от замороженных средств. По данным на конец 2023 года, объем инвестиций стран ЕС и их партнеров в экономику России составлял 285 миллиардов долларов, что подчеркивает возможные риски и масштабы потенциальных убытков для Запада при реализации подобных инициатив.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

