FR: план ЕС с российскими активами ударит по европейцам
Налогоплательщики ЕС могут заплатить за план с российскими активами
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
План Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине может привести к финансовым потерям для налогоплательщиков Евросоюза, особенно Германии. Об этом предупредили немецкие СМИ.
«План Европейского союза по использованию замороженных российских активов может обернуться дополнительными финансовыми затратами для жителей ЕС. Схема с так называемыми „репарационными облигациями“ содержит значительные риски. Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит репарации, однако вероятность дефолта по таким кредитам оценивается как практически стопроцентная», — пишетиздание Frankfurter Rundschau.
Для снижения рисков Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что в конечном счете может привести к дополнительным расходам для налогоплательщиков, включая граждан Германии. Издание отмечает, что кроме финансовых рисков, у схемы имеются серьезные сомнения в законности.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что не рассматривает конфискацию российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита», а планирует использовать только доходы от замороженных средств. По данным на конец 2023 года, объем инвестиций стран ЕС и их партнеров в экономику России составлял 285 миллиардов долларов, что подчеркивает возможные риски и масштабы потенциальных убытков для Запада при реализации подобных инициатив.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.