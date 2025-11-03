Адмирал НАТО Драгоне: конфликт на Украине зашел в тупик, нужно начать переговоры
В НАТО рассказали об обстановке на фронте украинского конфликта
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, настало время для переговоров, поскольку дальнейшее продолжение боев представляет собой бессмысленные человеческие потери.
«Альянс будет поддерживать Украину до того дня, когда мы соберем их (все стороны мирного процесса — прим. URA.RU) за столом переговоров для установления прочного мира», — заявил Драгоне. Его слова приводит телеканал BBC.
Представитель НАТО также отметил, что европейские страны получили своего рода предупредительный сигнал о необходимости самостоятельно обеспечивать собственную оборонную безопасность и сохранять готовность к поддержке украинской стороны. Он указал на противовоздушную оборону как на приоритетное направление в оборонной стратегии альянса. Создание «барьера из беспилотников» вдоль восточных рубежей блока может быть реализовано в ближайшие месяцы. Так, по словам Джузеппе Каво Драгоне, объединенное командование НАТО по трансформации в городе Норфолк (штат Вирджиния) уже занимается разработкой данного проекта.
Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов представил президенту страны Владимиру Путину доклад о завершении операции по окружению украинских военных в районах Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в ДНР, а также в районе Купянска Харьковской области. Так, численность попавших в окружение бойцов ВСУ на купянском направлении составляет около пяти тысяч человек, на красноармейском — порядка 5,5 тысяч.
