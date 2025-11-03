Адмирал НАТО Драгоне: конфликт на Украине зашел в тупик, нужно начать переговоры

В НАТО рассказали об обстановке на фронте украинского конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, настало время для переговоров, поскольку дальнейшее продолжение боев представляет собой бессмысленные человеческие потери.

«Альянс будет поддерживать Украину до того дня, когда мы соберем их (все стороны мирного процесса — прим. URA.RU) за столом переговоров для установления прочного мира», — заявил Драгоне. Его слова приводит телеканал BBC.

Представитель НАТО также отметил, что европейские страны получили своего рода предупредительный сигнал о необходимости самостоятельно обеспечивать собственную оборонную безопасность и сохранять готовность к поддержке украинской стороны. Он указал на противовоздушную оборону как на приоритетное направление в оборонной стратегии альянса. Создание «барьера из беспилотников» вдоль восточных рубежей блока может быть реализовано в ближайшие месяцы. Так, по словам Джузеппе Каво Драгоне, объединенное командование НАТО по трансформации в городе Норфолк (штат Вирджиния) уже занимается разработкой данного проекта.

Продолжение после рекламы