Герасимов: ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Российская армия блокировала группировку ВСУ в ДНР
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению крупной группировки ВСУ в районе городов Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в ДНР. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова», — доложил Валерий Герасимов президенту, его слова передали на официальном сайте Кремля. Начальник Генштаба пояснил, что в окружении оказалась значительная украинская группировка, насчитывающая 31 батальон (включает в себя несколько рот, в одном батальоне может быть от 400 до 800 человек, данные разнятся в зависимости от формирования в конкретной стране).
Днем 26 октября Владимир Путин лично посетил один из пунктов управления объединенной российской группировки войск. Там президент провел закрытое совещание с участием Валерия Герасимова, командующих ключевыми направлениями в зоне СВО и и представителями других профильных ведомств. Участники совещания обсудили текущее положение на передовой, обеспеченность личного состава и дальнейшие действия российских формирований. В частности, Герасимов рассказал об окружении Купянска в Харьковской области.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.