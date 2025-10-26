Герасимов: ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению крупной группировки ВСУ в районе городов Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в ДНР. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова», — доложил Валерий Герасимов президенту, его слова передали на официальном сайте Кремля. Начальник Генштаба пояснил, что в окружении оказалась значительная украинская группировка, насчитывающая 31 батальон (включает в себя несколько рот, в одном батальоне может быть от 400 до 800 человек, данные разнятся в зависимости от формирования в конкретной стране).