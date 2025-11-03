Каким авто не страшен утильсбор: список и цены

Новые правила утильсбора вступят в силу с 1 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Они вступят в силу 1 декабря 2025 года. Среди изменений — формирование базовой ставки по типу и объему двигателя с учетом мощности через специальный коэффициент. Для частных лиц, ввозящих авто с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранялся льготный коэффициент. Для самых популярных моделей обещают сохранить льготный утильсбор. URA.RU рассказывает о 10 машинах, на стоимости которых не должен сказаться новый тариф.

Hyundai Tucson

Корейский кроссовер поступает в дилерские центры России в основном из Казахстана. Льготному утильсбору соответствует версия с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с., АКП и полным приводом, пишет Auto.ru. У машины две комплектации: Travel и Prime. Стоимость такой машины составляет от 3,9 до 4,2 миллионов рублей.

Hyundai Tucson





Solaris HC

Объем двигателя есть двух вариантов: 1,6 литра (123 л.с.) или 2,0 литра (149,6 л.с.). Трансмиссия у авто шестиступенчатая механическая или автоматическая. У авто есть около пяти комплектаций. Prime 6AT (1,6 CVT 2WD) — базовая комплектация с передним приводом, включает основные системы безопасности, климат-контроль, мультимедийную систему. Prime 6AT (1,6 CVT 4WD) — добавляет полный привод. Стоимость машины начинается от 1,9 миллиона рублей.

Solaris HC





Kia Sportage

Такие кроссоверы сейчас привозят в Россию тоже из Казахстана. Мотор 2.0 MPI развивает 150 л.с. Чаще встречаются две версии. В комплектации Luxe есть 18-дюймовые колеса, подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, рейлинги, бесключевой доступ, передние датчики парковки. В Prestige — электрорегулировка водительского кресла, электропривод двери багажника, экран диагональю 12,3 дюйма, система кругового обзора, а также функция контроля слепых зон. Стоимость на такую машину варьируется до 3,7 до 4,3 миллиона рублей.

Kia Sportage





Mazda CX-5 и CX-50

Модели CX-5 и CX-50 оснащаются идентичным двигателем (мотор 2.0, 150–155 л.с.) и АКП. Самое большое отличие — габариты и внешность машин. Летом в России продавались полноприводные CX-5 из стран СНГ, то теперь их можно встретить намного реже. В базовой версии Active у Mazda CX-5 есть шесть подушек, тканевый салон, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, проекционный дисплей, камера заднего вида и задние парктроники, небольшой набор ассистентов. В комплектации Smart Elegance есть панорамная крыша, электропривод кресла, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, передние датчики парковки, круговой обзор, электропривод багажника, набор ассистентов. Модели CX-50 по всей России продается мало, а у CX-5 обширнее ассортимент. На б/у рынке CX-50 можно купить примерно за 4,6-4,8 миллионов рублей, а CX-5 — 3,8-4,2 миллионов рублей.

Mazda CX-5





Haval Jolion

Кроссовер китайского бренда имеет мощность 143 л.с. у модели с передним приводом и 150 — с полным. Модель предлагается в четырех версиях: Comfort, Elite, Premium и Tech+. Базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и подогрев передних сидений. У машины установлен семиступенчатый робот, но встречается и МКП — в самой базовой комплектации Comfort. Стоимость машины начинается от 1,2 миллионов рублей.

Haval Jolion





«Москвич» 3

Автомобили под брендом «Москвич» собирают в Москве — на бывшем заводе «Рено». У «Москвича» под капотом четырехцилиндровый турбомотор мощностью 136 л. с., В базовой комплектации есть «механика», привод во всех комплектациях передний. В комплектации «Комфорт» есть четыре дополнительные подушки безопасности, камеры кругового обзора и контроль слепых зон. Стоимость авто — от 1,7 миллиона рублей.

«Москвич» 3





Skoda Karoq

Комплектации машины представленные на российском рынке, в основном — Sportline и Sportline Plus (Казахстан) или Luxury из Китая. Оснащение примерно одинаковое: 18-дюймовые колеса, четыре подушки безопасности, панорамная крыша, ассистенты водителя, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогревы, круговой обзор, электропривод багажника, а в версии Plus также элементы спортивного стайлинга и электропривод передних сидений. Такое авто можно приобрести за 3,2-4,7 миллионов рублей.

Skoda Karoq









Voyah Free

Этот электромобиль молодого бренда позиционирует себя как премиум-класс, цена на него начинается от 6,6 миллиона рублей. Мощность мотора составляет 490 л.с. В базовой комплектации покупатель получит электропривод, подогрев и массаж передних кресел. Запас хода составляет 500 километров (от заряда аккумуляторной батареи емкостью 106 кВт·ч). Для этого кроссовера разработали систему, которая называется «электрическая умная безопасная архитектура»: независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажкой сзади.

Voyah Free













Citroёn C5 Aircross

В 2024 года на заводе в Калуге стартовала серийная сборка кроссоверов Citroën C5 Aircross. Машину производят с турбированным бензиновым двигателем 175 л.с. У нее восьмиступенчатая АКП AISIN. Как обещает производитель, передачи можно оптимизировать под расход топлива и стиль езды. Цена на такую машину начинается от 4 миллионов рублей.

Citroёn C5 Aircross





Kaiyi X3

Для покупки есть два варианта — механическая пятиступенчатая коробка или вариатор. Привод — только передний, мощность — 113 л.с. Сборка в России началась в конце августа 2023 года на калининградском заводе «Автотор». Комплектация Comfort включает две подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные колеса, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, виртуальную комбинацию приборов, кондиционер, задний парктроник, подогрев передних и задних сидений, медиацентр с 10,25-дюймовым экраном, круиз-контроль. В комплектацию Luxury добавили камеру заднего вида, полностью светодиодная оптика, шесть музыкальных колонок. Стоимость — от 1,3 миллиона рублей.