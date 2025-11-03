«Курск, как и Донбасс, не прачечная»: что известно о конфликте Хинштейна с блогером Апачевым

Аким Апачев счел «недоразумением» ситуацию с его концертом перед «БАРС-Курск» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн намерен привлечь к ответственности лиц, допустивших проведение 3 ноября несогласованного с командованием концерта блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) перед личным составом бригады «БАРС-Курск». После мероприятия представители бригады уточнили, что командование не выдавало разрешения на данное выступление. Кроме того, в сообщении отмечается, что участие в концерте не может рассматриваться как искупление вины Акима Апачева перед жителями области за нарисованное им в марте нецензурное граффити в Судже.

По словам Хинштейна, «Курск, как и Донбасс, не прачечная». В город нельзя просто приехать с целью очистить свою биографию от компрометирующих эпизодов. Что сказал блогер по этой ситуации и что известно о скандале в Судже — в материале URA.RU.

Как отреагировали Хинштейн и участники подразделения «БАРС-Курск» на концерт

Лица, организовавшие несогласованное выступление музыканта Акима Апачева для бойцов добровольческого формирования, будут привлечены к заслуженной ответственности. Об этом говорится в telegram-канале подразделения.

«03.11.2025 года на базе нашей бригады состоялось выступление певца Акима Апачева. Выступление данного исполнителя не было согласовано с руководством бригады и не может свидетельствовать о том, что вина г-на Апачева перед жителями Курской области за события, виновником которых он стал в марте этого года, исчерпана», — указывается в посте.

На концерт также отреагировал Александр Хинштейн. По его словам, Курск, равно как и Донбасс, не является местом для реабилитации репутации. Сюда нельзя просто приехать, чтобы очистить темные страницы своей биографии.

Апачев не знал, что концерт нужно было согласовывать

Блогер и исполнитель рэпер Аким Апачев дал пояснения относительно своего выступления перед личным составом «БАРС-Курск», которое началось с исполнения государственного гимна. Артист сообщил, что прибыл на мероприятие по приглашению и не был осведомлен о требованиях по согласованию концерта. Также он отметил, что в Курске состоялось несколько его концертов, помимо выступления для подразделения.

«В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск». О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего не известно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — сказал Апачев в беседе с РБК.

Апачев охарактеризовал ситуацию как «какое-то недоразумение». Он отметил, что систематически проводит концерты в различных точках линии фронта.

Что известно о скандале с граффити в Судже

В отношении блогера оформили протокол об административном нарушении

Из-за граффити, которое Апачев нарисовал в Судже, разгорелся скандал (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотрудники полиции в марте 2025 года предъявили обвинение в совершении хулиганских действий блогеру Акиму Апачеву, ранее работавшему военным корреспондентом и выступавшему в качестве рэпера. Инцидент связан с нанесением им граффити с нецензурными выражениями, направленными против украинцев, на территории Суджи. Данную информацию подтвердила пресс-служба регионального управления МВД. Видеозапись с изображением граффити была опубликована 25 марта в telegram-канале WarGonzo. Местные жители выразили резкое недовольство как самими действиями блогера, так и его грубыми ответами в комментариях под видеороликом.

«Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир», — приводились в посте слова блогера. В полиции сообщили о проведении лингвистической экспертизы в связи с действиями блогера.

По данному факту в отношении Апачева оформлен протокол о совершении административного проступка по статье о мелком хулиганстве. Учитывая, что нарушение связано с распространением контента в интернете, блогеру могли назначить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Хинштейн назвал Курск «не прачечной для биографии» после приезда Апачева в город Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хинштейн назвал действия Апачева «пиаром на крови»

В связи с этим инцидентом Александр Хинштейн указал на то, что блогер прибыл в Суджу без получения соответствующего разрешения от оперативного штаба. Он охарактеризовал поступок Апачева как провокационный акт и «попытку пиара на крови».

«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — эти вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — написал Хинштейн в telegram-канале.

Заявление блогера по этому инциденту

Аким Апачев извинился за свое граффити, признал вину и заявил о готовности понести наказание. По его словам, он «никого не хотел обидеть» своими надписями, а «хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити».

«Как подается сейчас в некоторых СМИ, что я якобы стрелки женщинам назначал — неверно. Также некоторые не очень хорошие люди пытаются выкрутить эту ситуацию в свою сторону, обвиняя меня во всех смертных грехах», — сказал он.

Он также выступил с предложением оказать Хинштейну содействие в реставрации памятников на территории Курской области к 80-летней годовщине Победы во Второй мировой войне. Апачев подчеркнул, что «накал страстей» между ним и Хинштейном достиг значительной остроты, тем не менее они занимаются общим делом и трудятся в интересах государства. Блогер отметил, что испытывает добрые чувства к Курской области и принимал участие в организации культурных событий на территории региона. Он уточнил, что его последний визит в Суджу был продиктован исключительно позитивными намерениями.

Что известно об Апачеве

Военный корреспондент, создатель комиксов и исполнитель рэп-композиций Аким Апачев приобрел известность благодаря своим репортажам из зон боевых действий. Журналиста особенно волновала судьба Мариуполя — города, где он родился. Даже свое главное увлечение — музыку — он наполнил реалистичными сюжетами, стремясь сохранить память о событиях, свидетелем которых стал в Донбассе.

О раннем периоде жизни Акима Апачева известно крайне мало. Достоверно установлено лишь то, что музыкант родился 4 апреля 1985 года в Мариуполе, а его настоящее имя — Аким Владимирович Гасанов. Сведения о детстве, родителях и образовании исполнитель предпочитает не раскрывать.

Апачев в качестве военкора освещал конфликт в Сирии Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Карьерный путь артиста

Профессиональный путь Аким Апачев начинал в качестве режиссера и оператора, занимаясь созданием видеоклипов для таких исполнителей, как ШЕFF, группы «Шахта» и «Голос Донбасса». С первых дней начала конфликта на Украине он приступил к освещению боевых действий в статусе военного корреспондента, работая непосредственно в эпицентре событий.

Работа под огнем не была для Акима чем-то новым. Являясь сотрудником информационного агентства ANNA-News, специализирующегося на документальных проектах и новостях из зон конфликтов, он успешно выполнял свои профессиональные обязанности во время событий в Сирии. Уже в тот период им были созданы композиции «Хмеймим», «Башар Асад», «Бородатый Триполи», «Считалочка».

Однако события в Мариуполе затронули Апачева особенно глубоко. К противостоянию на информационном фронте добавилась борьба на культурном поле, где главным инструментом журналиста стало творчество, органично вплетенное в контекст боевых действий в Донбассе. Апачев поставил перед собой задачу увековечить память о героях. В решении этой задачи ему помогла музыка, а именно рэп. Военкор даже разработал собственное жанровое направление, получившее название «ландскнехт хип-хоп».

Широкое внимание публики творчество Апачева привлекло после 2014 года, когда артист начал создавать концептуальные произведения. Среди них — композиции «Армата» и «Урожай», записанные совместно с рок-исполнительницей Юлией Чичериной, а также альбом «Говорит Донбасс», вышедший в 2021 году. Затем отклик в сердцах слушателей нашла песня «Лето и арбалеты».

Позже на канале «Россия-1» был показан сюжет об Апачеве, а затем Аким исполнил песни в прямом эфире на Первом канале в рамках премьеры программы «РЭБ». Осознав, что музыка находит отклик у слушателей, он сконцентрировался на развитии творческой карьеры и вскоре представил новый трек в сотрудничестве с Дарьей Фрей — «Не ходи за мной». 6 августа 2022 года мужчина презентовал новую песню под названием «Естественный отбор». Спустя две недели вышла композиция «Из Донецка с любовью», которую артист посвятил шахтерскому городу, отразив в тексте боль за его жителей, а также за тех, кто его защищает.

На волне успеха Апачев отодвинул работу военного корреспондента на задний план, сосредоточившись на написании новых песен. Также журналист организовал авторский проект — первое войсковое радио «АРБАЛЕТ FM», эфиры которого ведутся из Донецка. В настоящее время артист переживает период творческого расцвета и активно развивает присутствие в социальных сетях. В частности, он запустил telegram-канал, где систематически публикуются новые музыкальные композиции, видеоклипы и информация о предстоящих релизах.

Собчак взяла интервью у Апачева

Спустя непродолжительное время в интернете появился выпуск программы «Осторожно: Собчак» с участием Акима. Беседа между журналисткой Ксенией Собчак и рэпером приобрела конфликтный характер, поскольку, по словам Апачева, женщина принадлежит к так называемой шестой колонне, которую необходимо «гнать метлой». В своем творчестве музыкант продвигает позицию о том, что публичные персоны, регулярно появляющиеся на телеэкранах и прикрывающиеся патриотической риторикой, должны серьезно пересмотреть свое поведение. Не обошлось и без обсуждения скандально известной «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой, которая вызвала общественный резонанс из-за откровенных нарядов приглашенных.

Аким Апачев и Ксения Собчак в ходе интервью начали конфликтовать из-за разных взглядов Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исполнитель, выражающий поддержку российской армии и получивший гражданство страны, заявил о полном недоверии к певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Более того, Аким охарактеризовал его как «обучаемую патриотическую нейросеть», оперативно реагирующую на общественные настроения и запросы населения.

Личная жизнь

О личной жизни артиста известно крайне мало. Несмотря на значительную активность в социальных сетях, он предпочитает не раскрывать информацию о наличии супруги и детей. Свои будни в качестве военного корреспондента Апачев освещает главным образом в Instagram* (социальная сеть запрещена на территории России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), где размещает многочисленные фотографии из зон боевых действий и снимки с коллегами по профессии.

Чем сейчас занимается Аким Апачев