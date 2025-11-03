В Тегеране появился новый антиамериканский баннер с Зеленским

Лицо Зеленского разместили среди тех, кто доверился Вашингтону и лишился власти Фото: Официальный сайт президента Украины

В Тегеране появился антиамериканский плакат, который высмеивает украинского президента Владимира Зеленского. Его разместили по случаю 46 годовщины захвата посольства США в иранской столице, сообщили журналисты.

«Полотно расположено на площади Энгеляб в центре столицы, на нем показаны бывшие мировые лидеры, которые, доверившись Вашингтону, утратили власть. Также на первом плане изображения видна голова Статуи Свободы, корона которой воплощена в виде тюрьмы», — пишет ТАСС. По данным издания, на этом плакате разместили последнего иранского шаха Мохаммеда Резу Пехлеви и экс-главу правительства Ирана Мохаммада Мосаддыка. Кроме того, на плакате есть бывшие главы Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн и украинский лидер Зеленский.

4 ноября 1979 года группа иранских студентов напала на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американской власти освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились провалом. Дипломаты провели в плену 444 дня.

