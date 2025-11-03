В Тегеране появился новый антиамериканский баннер с Зеленским
Лицо Зеленского разместили среди тех, кто доверился Вашингтону и лишился власти
Фото: Официальный сайт президента Украины
В Тегеране появился антиамериканский плакат, который высмеивает украинского президента Владимира Зеленского. Его разместили по случаю 46 годовщины захвата посольства США в иранской столице, сообщили журналисты.
«Полотно расположено на площади Энгеляб в центре столицы, на нем показаны бывшие мировые лидеры, которые, доверившись Вашингтону, утратили власть. Также на первом плане изображения видна голова Статуи Свободы, корона которой воплощена в виде тюрьмы», — пишет ТАСС. По данным издания, на этом плакате разместили последнего иранского шаха Мохаммеда Резу Пехлеви и экс-главу правительства Ирана Мохаммада Мосаддыка. Кроме того, на плакате есть бывшие главы Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн и украинский лидер Зеленский.
4 ноября 1979 года группа иранских студентов напала на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американской власти освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились провалом. Дипломаты провели в плену 444 дня.
В марте американский предприниматель Илон Маск в своей соцсети X опубликовал сатирическую, но при этом жуткую картинку. Он представил своей вариант так называемой «проблема вагонетки». Это этический эксперимент, согласно которому человеку нужно выбрать, готов ли он пожертвовать одной жизнью для спасения нескольких, повернув рычаг на железнодорожных путях. По версии Маска, украинский глава Владимир Зеленский не хочет останавливать вагонетку в принципе, рискуя всеми жизнями.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.