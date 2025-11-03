Зеленский: команда США приедет на Украину обсуждать «дрон-deal»

Зеленский заявил, что Украину посетит команда США Фото: Официальный сайт президента Украины

На следующей неделе Украину посетит американская делегация для обсуждения соглашения о производстве дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Украина».

«Команда Соединенных Штатов Америки по поводу дрон-deal на следующей неделе будет в Украине», — заявил Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина»

Зеленский также рассказал о планах по развитию экспорта украинской продукции. В настоящее время прорабатывается вопрос по представлению экспорта на Ближнем Востоке и в Азии.

