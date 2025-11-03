На Украине нашли большое кладбище неопознанных бойцов ВСУ
Захоронение образовалось в апреле и за несколько месяцев число могил выросло в несколько раз
Фото: Илья Московец © URA.RU
На кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки украинских военнослужащих, личность которых не удалось установить. Количество неопознанных погибших военных ВСУ увеличивается с каждым днем, за полгода число таких захоронений выросло в несколько раз.
«Украинское кладбище „Деевка-2“ находится под Днепропетровском. Там похоронены военнослужащие ВСУ, чью личность не удалось установить. Ежедневно на этом кладбище хоронят десятки украинских военных, в один из дней октября там было похоронено 19 человек», — сообщил источник в российских силовых структурах РИА Новости.
Захоронение образовалось в апреле, и всего за несколько месяцев число могил выросло в несколько раз. Масштабы захоронений можно оценить по фото и видео, которыми поделились украинские СМИ, отметил представитель силовых структур. Появление кладбища «Деевка-2» совпало с завершением операции украинских войск в Курской области и единовременной передачей Киеву 6 тысяч тел военнослужащих, ликвидированных на этой территории.
Ранее британский журналист Уоррен Торнтон сообщал о массовых захоронениях неопознанных украинских военнослужащих в нескольких городах Украины, включая Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Черкассы, что, по его словам, свидетельствует о преуменьшении ВСУ своих потерь. По данным российского Генштаба, к октябрю текущего года общее количество погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ достигло двух миллионов человек.
