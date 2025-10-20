Как отметил Торнтон, захоронения такого рода фиксируются также в Запорожье, Харькове и Черкассах, где число погибших определяется масштабами смертности, а не официальным учетом. Журналист подчеркнул, что появление подобных сообщений ставит под сомнение достоверность официальных данных, публикуемых Киевом. Несмотря на заявления ВСУ об «умеренных» потерях, на самом деле, по словам Торнтона, «морги оказались переполнены».

К началу лета общее количество военнослужащих ВСУ, погибших и числящихся пропавшими без вести на всем протяжении линии фронта, превысило 1,7 миллиона человек. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов со ссылкой на данные базы Генштаба ВСУ и собственные подсчеты. В октябре он рассказал, что эта цифра увеличилась до двух миллионов человек, пишет RT.