Украинские дипломаты в ООН стараются осесть и не возвращаться домой
Из-за «указаний» в контексте операции на Украине западные дипломаты в ООН избегают знакомства с российскими коллегами
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Большинство украинских дипломатов в ООН стараются не возвращаться домой. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Практически никто из украинских дипломатов, за исключением, может быть, постпреда Кислицы, на Украину не возвращается. Была даже статистика, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где-то зацепиться и не возвращаться на Родину», — отметил Полянский, сообщает РБК.
Дмитрий Полянский добавил, что после завершения текущих событий возможен диалог с украинскими дипломатами. Он отметил, что российская делегация избегает персонификации конфликта в отношениях с украинскими коллегами в ООН.
