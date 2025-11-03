Из-за «указаний» в контексте операции на Украине западные дипломаты в ООН избегают знакомства с российскими коллегами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Большинство украинских дипломатов в ООН стараются не возвращаться домой. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Практически никто из украинских дипломатов, за исключением, может быть, постпреда Кислицы, на Украину не возвращается. Была даже статистика, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где-то зацепиться и не возвращаться на Родину», — отметил Полянский, сообщает РБК.