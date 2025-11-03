Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В ЯНАО ищут юношу с потерей памяти, пропавшего в другом регионе месяц назад. Фото

04 ноября 2025 в 03:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поиски юноши начались почти месяц назад в Свердловской области

Поиски юноши начались почти месяц назад в Свердловской области

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) ведется поиск 21-летнего Михаила Баженова. Юноша пропал 5 октября в Свердловской области и имеет проблемы с памятью после травмы. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Баженов Михаил Григорьевич, 21 год. В селе Чубаровское Свердловской области вышел из дома 5 октября 2025 года. Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале поисковиков.

Пропавший страдает потерей памяти после ДТП

Фото: telegram-канал ДПСО «Ямал»


Волонтеры «Лиза Алерт» на сайте уточняют, что у пропавшего была травма. Также по данным telegram-канала «Мега Тюмень», буквально перед пропажей Михаил находился в коме после ДТП. Юноша после этого имеет проблемы с памятью. По последним данным его видели в Новом Уренгое в столовой на улице Новая Магистраль.

Продолжение после рекламы

В день пропажи он был одет в куртку цвета хаки, сиреневые штаны, белые кроссовки и черную шапку. Из примет — худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, карие глаза и темно-русые волосы. О его местонахождении просьба сообщать по номерам» 112 и 8-800-200-71-78.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал