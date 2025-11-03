Поиски юноши начались почти месяц назад в Свердловской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) ведется поиск 21-летнего Михаила Баженова. Юноша пропал 5 октября в Свердловской области и имеет проблемы с памятью после травмы. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Баженов Михаил Григорьевич, 21 год. В селе Чубаровское Свердловской области вышел из дома 5 октября 2025 года. Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале поисковиков.

Пропавший страдает потерей памяти после ДТП Фото: telegram-канал ДПСО «Ямал»





Волонтеры «Лиза Алерт» на сайте уточняют, что у пропавшего была травма. Также по данным telegram-канала «Мега Тюмень», буквально перед пропажей Михаил находился в коме после ДТП. Юноша после этого имеет проблемы с памятью. По последним данным его видели в Новом Уренгое в столовой на улице Новая Магистраль.

