Врачи Ямала провели 44 тысячи телемедицинских консультаций с начала года

На Ямале за 2025 год врачи провели 44 тысячи телемедицинских консультаций, из которых 40 тысяч — на региональном уровне, а 4 тысячи — с федеральными центрами. Технологии цифровой медицины активно используются для помощи пациентам из отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«С начала года врачи провели 40 тысяч телеконсультаций на региональном уровне, из них 22,5 тысячи — между врачами и пациентами округа, 17,5 тысячи — между крупными межмуниципальными центрами региона и отдаленными муниципалитетами. Еще четыре тысячи телеконсультаций — с федеральными центрами», — пишут на официальном сайте.

К примеру, врач-эндокринолог окружной больницы Наталья Манушина с помощью телемедицинской консультации с федеральным центром диагностировала у пациентки редкое заболевание — феохромоцитому. После подтверждения диагноза женщину направили на операцию за пределы округа.

Чаще всего жители обращались за консультациями по кардиологии, эндокринологии, неврологии и педиатрии. Лидерами по количеству проведенных телеконсультаций стали медицинские учреждения Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.