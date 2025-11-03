Врачи Ямала провели 44 тысячи телемедицинских консультаций с начала года
Чаще всего консультации нужны по кардиологии, эндокринологии, неврологии и педиатрии
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале за 2025 год врачи провели 44 тысячи телемедицинских консультаций, из которых 40 тысяч — на региональном уровне, а 4 тысячи — с федеральными центрами. Технологии цифровой медицины активно используются для помощи пациентам из отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«С начала года врачи провели 40 тысяч телеконсультаций на региональном уровне, из них 22,5 тысячи — между врачами и пациентами округа, 17,5 тысячи — между крупными межмуниципальными центрами региона и отдаленными муниципалитетами. Еще четыре тысячи телеконсультаций — с федеральными центрами», — пишут на официальном сайте.
К примеру, врач-эндокринолог окружной больницы Наталья Манушина с помощью телемедицинской консультации с федеральным центром диагностировала у пациентки редкое заболевание — феохромоцитому. После подтверждения диагноза женщину направили на операцию за пределы округа.
Чаще всего жители обращались за консультациями по кардиологии, эндокринологии, неврологии и педиатрии. Лидерами по количеству проведенных телеконсультаций стали медицинские учреждения Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО самая высокая обеспеченность педиатрами и фельдшерами скорой помощи, а также в округе медики получают самую высокую зарплату в стране. По этим показателям Ямал занял первую строчку рейтинга регионов по качеству и доступности медицинских услуг.
