В районе ЯНАО установлены сроки запрета выхода на лед

В Надымском районе людям запрещено выходить на лед до 30 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО с 20 октября установлен запрет выхода и выезда на лед рек и водоемов. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, люди могут безопасно перемещаться по льду не раньше 30 ноября, а на транспорте — с 10 декабря.

«В Надымском районе продолжает действовать запрет на выход и выезд на лед водоемов, введенный 20 октября. Согласно установленным ограничениям, выезд самоходных транспортных средств на лед запрещен до 10 декабря, а выход людей — до 30 ноября», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В праздничные дни сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия. Они вышли к акваториям водоемов и напомнили рыбакам и местным жителям об опасности нахождения на льду в этот период.

