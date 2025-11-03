В районе ЯНАО установлены сроки запрета выхода на лед
В Надымском районе людям запрещено выходить на лед до 30 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Надымском районе ЯНАО с 20 октября установлен запрет выхода и выезда на лед рек и водоемов. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, люди могут безопасно перемещаться по льду не раньше 30 ноября, а на транспорте — с 10 декабря.
«В Надымском районе продолжает действовать запрет на выход и выезд на лед водоемов, введенный 20 октября. Согласно установленным ограничениям, выезд самоходных транспортных средств на лед запрещен до 10 декабря, а выход людей — до 30 ноября», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В праздничные дни сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия. Они вышли к акваториям водоемов и напомнили рыбакам и местным жителям об опасности нахождения на льду в этот период.
В Ноябрьске запрет начал действовать с 22 октября, а в Салехарде — с 15 октября. Несмотря на это, детей продолжают замечать на льду за опасными играми. Какая толщина льда считается безопасной, и что делать человеку, если все-таки он провалился в воду — читайте в специальном материале URA.RU.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!