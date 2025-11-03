Спортсмены показали себя в настольном теннисе, армрестлинге и пауэрлифтинге Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (Ямал) спортсмены из Пуровского района взяли три медали на региональном «Кубке защитников Отечества» среди ветеранов СВО. В соревнованиях участвовали 27 человек из разных муниципалитетов округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале.

«Региональное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО состоялось в Ноябрьске. В соревнованиях приняли участие 27 человек», — пишут в посте.

Бронзовую медаль в настольном теннисе завоевал Аким Летифов, серебро в армрестлинге — у Вадима Березнюка, а бронзу в пауэрлифтинге взял Иван Верятин. Соревнования прошли при поддержке региональных властей в рамках физкультурно-спортивного движения ветеранов спецоперации.

«Кубок защитников Отечества» в Ноябрьске Фото: telegram-канал администрации Пуровского района