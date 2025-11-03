Пуровские ветераны СВО завоевали три медали на «Кубке защитников Отечества» в ЯНАО. Фото
Спортсмены показали себя в настольном теннисе, армрестлинге и пауэрлифтинге
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ноябрьске (Ямал) спортсмены из Пуровского района взяли три медали на региональном «Кубке защитников Отечества» среди ветеранов СВО. В соревнованиях участвовали 27 человек из разных муниципалитетов округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале.
«Региональное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО состоялось в Ноябрьске. В соревнованиях приняли участие 27 человек», — пишут в посте.
Бронзовую медаль в настольном теннисе завоевал Аким Летифов, серебро в армрестлинге — у Вадима Березнюка, а бронзу в пауэрлифтинге взял Иван Верятин. Соревнования прошли при поддержке региональных властей в рамках физкультурно-спортивного движения ветеранов спецоперации.
«Кубок защитников Отечества» в Ноябрьске
Фото: telegram-канал администрации Пуровского района
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ямала Ксения Пугурчина из села Овгорт завоевала звание спорта России по северному многоборью. Награду ей вручили на церемонии открытия Кубка ЯНАО по северному многоборью.
