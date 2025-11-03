По словам главы региона, участники СВО смогут трудоустроиться по упрощенной процедуре Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с земляками-участниками СВО анонсировал создание более 400 рабочих мест для бойцов после их возвращения домой. Вопрос трудоустройства военнослужащих стал одним из ключевых во время общения главы региона с участниками СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в telegram-канале.

«Сегодня это все чаще вопросы будущего наших ребят по возвращении домой. Особенно интересуют варианты трудоустройства. Зарезервируем для участников спецоперации больше 400 рабочих мест в разных организациях округа», — пишет Артюхов.

Участники СВО смогут трудоустроиться по упрощенной процедуре в сферах ЖКХ, транспорта, IT, социальной работы и культуры. Вакансии будут доступны через платформу «Работа в России» и кадровые центры ЯНАО. Параллельно округ передал воинским частям новую партию техники — автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры и системы РЭБ.

1/3 Встреча губернатора с участниками СВО Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова