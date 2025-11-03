Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

Артюхов обсудил с ямальскими военными трудоустройство после СВО. Фото

03 ноября 2025 в 20:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам главы региона, участники СВО смогут трудоустроиться по упрощенной процедуре

По словам главы региона, участники СВО смогут трудоустроиться по упрощенной процедуре

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с земляками-участниками СВО анонсировал создание более 400 рабочих мест для бойцов после их возвращения домой. Вопрос трудоустройства военнослужащих стал одним из ключевых во время общения главы региона с участниками СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в telegram-канале.

«Сегодня это все чаще вопросы будущего наших ребят по возвращении домой. Особенно интересуют варианты трудоустройства. Зарезервируем для участников спецоперации больше 400 рабочих мест в разных организациях округа», — пишет Артюхов.

Участники СВО смогут трудоустроиться по упрощенной процедуре в сферах ЖКХ, транспорта, IT, социальной работы и культуры. Вакансии будут доступны через платформу «Работа в России» и кадровые центры ЯНАО. Параллельно округ передал воинским частям новую партию техники — автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры и системы РЭБ.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Встреча губернатора с участниками СВО

Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова

Ранее URA.RU сообщало, что в программе трудоустройства участников СВО будут задействованы несколько сотен организаций. Боевой опыт будет учитываться как преимущество при приеме на работу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал