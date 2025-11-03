Карьера Андрея Пустового в судебной системе продолжалась 13 лет — с 2011 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член Совета судей Ямала Андрей Пустовой ушел в почетную отставку с поста председателя Пуровского районного суда. О его решении 3 ноября 2025 года сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в ЯНАО.

«Управление Судебного департамента информирует об уходе в почетную отставку Андрея Пустового, председателя Пуровского районного суда автономного округа», — пишут в посте. Карьера Андрея Пустового в судебной системе продолжалась 13 лет — с 2011 года.

Андрей Пустовой, бывший председатель Пуровского районного суда автономного округа Фото: группа «ВКонтакте» УСД в ЯНАО

За годы работы он прошел путь от ведущего специалиста Лабытнангского горсуда до председателя одного из ключевых районных судов автономного округа. В 2024 году Андрей Пустовой возглавил Комиссию Совета судей по вопросам статуса судей и организационно-кадровой работы. До этого он был награжден статуэткой «Ямальская фемида» как лучший судья малосоставных судов.

