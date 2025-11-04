Пятый российский аэропорт приостановил работу
Аэропорт Нижнего Новгорода ввели план «Ковер»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Воздушная гавань Нижнего Новгорода временно приостановила выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино). Введенный режим ограничений необходим для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
UPD: 3:05 по мск запрет на взлет и посадку также ввели в аэропорту Самары (Курумоч). Несколько рейсов отменено. Данные следуют из онлайн-табло авиагавани.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.