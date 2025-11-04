Логотип РИА URA.RU
Пятый российский аэропорт приостановил работу

Аэропорт Стригино временно приостановил полеты
04 ноября 2025 в 05:02
Аэропорт Нижнего Новгорода ввели план «Ковер»

Аэропорт Нижнего Новгорода ввели план «Ковер»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Воздушная гавань Нижнего Новгорода временно приостановила выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино). Введенный режим ограничений необходим для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

UPD: 3:05 по мск запрет на взлет и посадку также ввели в аэропорту Самары (Курумоч). Несколько рейсов отменено. Данные следуют из онлайн-табло авиагавани.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

