Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе

04 ноября 2025 в 05:15
К денежным переводам надо относиться внимательно

Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов», — передает «Прайм» слова эксперта. Она советует не переводить слишком часто деньги незнакомым людям, в том числе, анонимно. А если перевод крупный, то желательно заранее предупредить банк. Меры по контролю над переводами направлены на безопасность транзакций.

В случае подозрительных и нетипичных для держателя карты переводов операции блокируются. Транзакции могут приостановить до 10 дней, и лишь в некоторых случаях до 30 дней.

