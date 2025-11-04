Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе

К денежным переводам надо относиться внимательно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов», — передает «Прайм» слова эксперта. Она советует не переводить слишком часто деньги незнакомым людям, в том числе, анонимно. А если перевод крупный, то желательно заранее предупредить банк. Меры по контролю над переводами направлены на безопасность транзакций.