«Кто понял, тот понял»: Мадуро заявил о наличии у Венесуэлы тысяч ПЗРК из России

Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Все военные мира знают силу „Игла-С “. И Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет „Игла“ на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял», — заявил Мадуро во время мероприятия, которое транслировал телеканал VTV. По его словам, такие меры подчеркивают решимость властей защитить суверенитет.

Мадуро отметил, что тысячи подготовленных операторов ПЗРК готовы занять позиции по всей территории Венесуэлы, от севера до юга и от востока до запада. Это позволит создать неприступную оборону даже в отдаленных поселках и на последних горах страны. Президент подчеркнул, что Венесуэла не агрессивна по отношению к другим государствам, но будет твердо отстаивать свои границы.

В течение сентября и октября 2025 года вооруженные силы Соединенных Штатов неоднократно уничтожали катера, предположительно задействованные в перевозке наркотиков, вблизи побережья Венесуэлы. Как сообщает американский телеканал NBC, в настоящее время военное командование США рассматривает различные сценарии нанесения ударов по наркоторговцам, действующим на территории Венесуэлы. По информации телеканала, проведение подобных операций может быть инициировано уже в ближайшие недели.