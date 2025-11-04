Телеведущий и актер Юрий Николаев экстренно госпитализирован в больницу
Актер госпитализирован в больницу Москвы, указано в посте
Фото: Илья Московец © URA.RU
Телеведущий и актер Юрий Николаев экстренно госпитализирован. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Советский и российский телеведущий и актер Юрий Николаев экстренно госпитализирован в столичную больницу», — указано в посте telegram-канала «112». Телеведущему стало плохо, когда он находился дома. Указано, что длительное время Николаев борется с тяжелым заболеванием.
Это не первый случай экстренной госпитализации телеведущего. В ноябре 2024 года Юрий Николаев уже был доставлен в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отек легких. Тогда артист провел в больнице девять дней, его состояние удалось стабилизировать, и врачи рекомендовали ему отказаться от курения в связи с хроническими проблемами с дыхательной системой.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.