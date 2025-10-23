Mash: телеведущий Юрий Николаев экстренно госпитализирован
Состояние Николаева стабилизировали, его выписали из больницы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. Он девять дней провел в больнице, информация об этом появилась в соцсетях.
«76-летний народный артист подцепил вирус — из-за обострившихся хронических проблем с легкими начал задыхаться», — пишет telegam-канал Mash. Артист якобы не мог стоять на ногах, плохо мог говорить и жаловался на одышку, кашель, слабость и головокружение. Симптомы, как утверждает канал, держались около недели.
Отмечается, что артист пробыл в больнице девять дней, за это время его состояние стабилизировали. На днях его выписали , а врачи напомнили о вреде курения.
В ноябре 2024-го Николаева также был экстренно госпитализирован после обморока и находился в реанимации одной из московских клиник. Там у Николаева диагностировали отек легких.
