Норвегия потратит миллионы евро на улучшение границы с Россией

Норвегия выделила 16,4 миллиона евро на усиление системы наблюдения за границей с Россией. Полиция и вооруженные силы страны начали модернизацию пограничной инфраструктуры.

«В рамках модернизации мы испытаем как новые вышки, так и новые сенсоры для обнаружения и наблюдения. Использование БПЛА также будет актуальным на некоторых участках границы», — заявила начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта, передает РИА Новости.

На модернизацию норвежско-российской границы выделено около 191 миллиона крон. Средства направят на существенное улучшение систем наблюдения вдоль всей внешней границы.

Для координации работ создана специальная межведомственная группа. Первое обследование проведено на участке бывшего КПП «Скафферхуллет», с которого начнется обновление инфраструктуры.