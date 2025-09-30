Фон дер Ляйен создаст «стену дронов» в Европе

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ответ Европы будет решительным и единым
Еврокомиссия инициирует создание «стены дронов» на восточном фланге Европы. Об этом объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем немедленные меры по созданию „стены дронов“ в рамках наблюдения за восточным флангом», — сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС. Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Украиной и НАТО. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ответ Европы на любые попытки нарушения воздушного пространства будет «решительным и единым».

Ключевыми участниками инициативы выступают Германия, Польша, Финляндия, а также страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония. «Стена дронов» предполагает развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы, включающей различные средства мониторинга и автоматизированные комплексы защиты от БПЛА. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

