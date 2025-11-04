Российский турист исчез под водой в Пхукете
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Спасательные службы Таиланда проводят поисковую операцию 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который исчез под водой во время купания на пляже Найтон в Пхукете. Об этом сообщили в филиале страховой компании «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование».
«Утром во вторник 31-летний Дмитрий Закутский плавал вместе с друзьями на пляже Найтон и внезапно ушел под воду», — приводят слова компании РИА Новости. Отмечается, что работа спасателей осложнена из-за сильных волн в этом районе.
Представители компании сообщили, что поддерживают контакт с друзьями пострадавшего туриста. Организация заявила о готовности исполнить все взятые на себя обязательства в рамках этого случая. В компании также уточнили, что несмотря на популярность региона среди российских туристов, в ноябре там только завершается сезон дождей. Море остается неспокойным, волны достаточно сильные, что делает купание опасным.
