Российский турист исчез под водой в Пхукете

04 ноября 2025 в 16:16
В Пхукете во время купания исчез российских турист

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Спасательные службы Таиланда проводят поисковую операцию 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который исчез под водой во время купания на пляже Найтон в Пхукете. Об этом сообщили в филиале страховой компании «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование».

«Утром во вторник 31-летний Дмитрий Закутский плавал вместе с друзьями на пляже Найтон и внезапно ушел под воду», — приводят слова компании РИА Новости. Отмечается, что работа спасателей осложнена из-за сильных волн в этом районе.

Представители компании сообщили, что поддерживают контакт с друзьями пострадавшего туриста. Организация заявила о готовности исполнить все взятые на себя обязательства в рамках этого случая. В компании также уточнили, что несмотря на популярность региона среди российских туристов, в ноябре там только завершается сезон дождей. Море остается неспокойным, волны достаточно сильные, что делает купание опасным.

