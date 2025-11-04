Российский турист исчез под водой в Пхукете

В Пхукете во время купания исчез российских турист Фото: Алена Полозова © URA.RU

Спасательные службы Таиланда проводят поисковую операцию 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который исчез под водой во время купания на пляже Найтон в Пхукете. Об этом сообщили в филиале страховой компании «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование».

«Утром во вторник 31-летний Дмитрий Закутский плавал вместе с друзьями на пляже Найтон и внезапно ушел под воду», — приводят слова компании РИА Новости. Отмечается, что работа спасателей осложнена из-за сильных волн в этом районе.