Сидераты осенью: можно ли успеть улучшить почву в ноябре — разбираемся с садоводом

В ноябре еще не поздно заняться улучшением земли в огороде

Несмотря на то, что за окном уже начинаются первые заморозки, садоводам еще есть чем заняться на участке перед зимой. Чтобы урожай в следующем году оказался богатым и вкусным, нужно успеть улучшить состояние почвы, и один из способов сделать это — засеять землю сидератами. URA.RU обсудило с садоводом, автором книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» Светланой Самойловой, стоит ли сейчас сеять сидераты и что можно сделать с грядками в ноябре.

Что такое сидераты и зачем они нужны

Сидераты — это растения, которые выращивают не ради урожая, а ради самой земли. Их корни рыхлят почву, удерживают влагу и насыщают ее питательными веществами. После того, как растения вырастают, их скашивают и заделывают в почву — так зелень становится естественным удобрением.

Овес высаживают, чтобы сделать землю более рыхлой и воздухоемкой

К наиболее популярным сидератам можно отнести: горчицу, рожь, фацелию, овес, вику и люпин. Каждое из растений помогает почве по-своему: горчица борется с вредителями и патогенной микрофлорой, фацелия снижает кислотность почвы, рожь улучшает структуру и подавляет сорняки. Но главная польза сидератов, за которую их ценят садоводы — они восстанавливают плодородие после насыщенного огородного сезона.

Можно ли сеять сидераты в ноябре

Посев сидератов в открытом грунте

Как отмечает Светлана Самойлова, в большинстве регионов России в ноябре уже поздно сеять сидераты в открытом грунте. Короткий световой день, прохладные дни и нередко морозные ночи не позволяют растениям развиться и нарастить нужную зеленую массу.

«Даже если предположить, что зима наступит не скоро, сидераты не успеют как следует подрасти до момента заделки в почву. Поэтому от посева сейчас лучше отказаться, чтобы сэкономить свое время и семена на весну», — отмечает Светлана Самойлова.

Посев сидератов в теплице

В теплицах еще есть время высадить сидераты перед наступлением зимы

Однако если речь идет о теплице, то сидераты можно посеять с заделом на весну, подчеркивает садовод. В закрытом грунте почва дольше сохраняет тепло, а значит, условия для посева в ноябре еще приемлемые.

«В самом конце ноября достаточно разровнять почву граблями, посеять семена горчицы или рожь. И тогда ранней весной семена взойдут уже без вашего участия, и вы сможете их заделать в грунт. Желательно за две недели до высадки рассады», — советует Светлана Самойлова.

Какие сидераты сеять

Каждая сидеральная культура выполняет свою задачу. Одни насыщают почву азотом, другие подавляют сорняки или улучшают структуру грунта. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит понимать, что именно вы хотите «вылечить» на грядках.

Горчица — один из самых популярных сидератов. Ее быстрорастущая зелень образует плотный покров, который не дает расти сорнякам. Корни выделяют вещества, угнетающие грибковые болезни и вредителей, включая нематоду. Хорошо подходит под капусту, огурцы, морковь и картофель.

— один из самых популярных сидератов. Ее быстрорастущая зелень образует плотный покров, который не дает расти сорнякам. Корни выделяют вещества, угнетающие грибковые болезни и вредителей, включая нематоду. Хорошо подходит под капусту, огурцы, морковь и картофель. Рожь — идеальный сидерат для осеннего посева. Ее корневая система проникает глубоко в землю, разрыхляя плотные слои и вытягивая питательные вещества на поверхность. Весной рожь образует густую зелень, которую легко заделывать в почву. Лучший вариант под будущие посадки томатов, перцев и баклажанов.

Фацелия — универсальная культура для любых типов почв. Она снижает кислотность, привлекает пчел и полезных насекомых, способствует образованию перегноя. Фацелия подходит под любые овощные культуры и часто используется как промежуточный сидерат между основными посадками.

Овес — улучшает структуру почвы, особенно глинистой. После овса земля становится более рыхлой и воздухоемкой. Хорошо работает в паре с викой — вместе они создают сбалансированное азотно-калийное удобрение.

Вика — бобовая культура, обогащающая почву азотом. Часто высевается вместе с овсом или рожью, чтобы создать мощную зеленую массу. Подходит для предшествующих посадок свеклы, моркови и лука.

Люпин — сильный азотонакопитель. Его мощные корни проникают глубоко, разрушая плотные слои почвы и насыщая ее воздухом. Особенно полезен для истощенных участков, где урожай с каждым годом падает.

Как еще можно улучшить почву в ноябре

Если земля уже промерзла, и сеять сидераты уже поздно, это не значит, что момент для улучшения почвы упущен. В качестве альтернативы Светлана Самойлова предлагает использовать гумус для обогащения почвы.

«Можно сгрести листву от деревьев, в идеале подойдут листья сирени, чубушника, березы, ведь они перегнивают быстрее всего. Эти листья можно просто заделать в грядку на штык лопаты, обильно пролить водой и оставить перепревать», — советует садовод.

Чтобы увеличить урожай в следующем году, землей стоит заняться уже в ноябре

К весне, примерно к маю, листья превратятся в рыхлый гумус и улучшат структуру земли не хуже зеленых удобрений. А если у вас остался травяной настой из летней бочки, им можно пролить грядки для дополнительного обогащения азотом. Это особенно полезно, если планируются посадки культур, требующих питательной почвы — например, томатов, капусты или огурцов.

Что еще можно сделать на участке в ноябре

В ноябре садоводы подводят итоги сезона и готовят участок к зиме. Это время не только для уборки, но и для важных профилактических работ, от которых зависит здоровье сада весной. Светлана Самойлова перечислила, что стоит сделать перед морозами: