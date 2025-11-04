Умер Дик Чейни: биография идеолога войны в Ираке и вдохновителя пыток

Дик Чейни являлся одним из самых влиятельных вице-президентов США Фото: IMAGO/ www.imago-images.de/ Global Look Press

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер на 85-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стали осложнения после пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

Чейни был одной из самых влиятельных фигур в американской политике. Он возглавлял Пентагон при Джордже Буше-старшем и занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем, пройдя долгий путь от выходца из семьи республиканцев до ключевого политика страны. О яркой и противоречивой жизни политика — в материале URA.RU.

Детство, юность и образование Дика Чейни

Будущий вице-президент США родился в штате Небраска, в Линкольне в 1941 году. В 1951 году его семья перебралась в Вайоминг, в город Каспер.

Дик Чейни закончил обучение в университете Вайоминга Фото: imago stock&people via www.imago / www.imago-images.de / Global Look Press

Семья Дика происходила из вполне благополучного среднего класса. Его отец был сотрудником департамента сельского хозяйства и занимался организацией поставок удобрений, мать отличалась спортивными достижениями.

Все трое детей в семье воспитывались в комфортных условиях, получали должный уход и имели хорошее материальное обеспечение. О детских и юношеских годах Дика Чейни практически не сохранилось какой-либо информации, поскольку сам он, несмотря на опубликованные мемуары, крайне неохотно делится подробностями о себе, своих родных и частной жизни.

Свое образование он закончил в Вайомингском университете. Во время обучения он женился на Линн Винсент, с которой прожил до конца жизни. Позже он отучился два года аспирантуры.

Политические взгляды и карьерный путь

Чейни, являющийся методистом и уроженцем штата Вайоминг с его глубоко укоренившимися республиканскими традициями, вырос в семье республиканцев и в соответствующем политическом окружении. Фактически у него не существовало альтернативы в выборе партийной принадлежности. По этой причине на протяжении всей своей карьеры он придерживался риторики и занимал позиции, которые ожидались от политика-республиканца.

Чейни родился в семье республиканцев Фото: Виталий Страхов





К 1976 году он занял одну из ключевых позиций в штабе президентской кампании Джеральда Форда, а по завершении ее успехом получил мандат конгрессмена от штата Вайоминг. На протяжении десятилетнего срока пребывания в палате представителей он превратился в одну из влиятельнейших фигур Республиканской партии, что позволило ему при администрации Джорджа Буша-старшего возглавить Министерство обороны Соединенных Штатов.

Под его руководством в 1989 году была проведена панамская операция «Правое дело», в ходе которой был свергнут и вывезен в США авторитарный лидер Мануэль Норьега. Сам Чейни высоко оценивал итоги этой операции, рассматривая ее как восстановление демократии в Панаме, хотя и признавал, что выгодный договор по Панамскому каналу стал «дополнительным бонусом».

Настоящим испытанием и одновременно триумфом для него стала первая война в Персидском заливе в 1991 году. Чейни руководил операцией «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта от иракской оккупации. Ключом к успеху, который позволил провести операцию быстро и с минимальными потерями, стало развертывание американских военных баз в Саудовской Аравии, чего Чейни сумел добиться в ходе сложных переговоров с саудовской королевской семьей.

Чейни очень скептически относился к России Фото: Arnie Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Важным аспектом его мировоззрения был глубокий скептицизм в отношении России. В отличие от президента Буша и большинства мировых лидеров, Чейни выступал за дальнейший распад СССР и России на множество небольших государств, полагая, что реформы не изменят сути режима. Однако эта радикальная позиция не была поддержана.

После прихода к власти демократа Билла Клинтона в 1993 году Чейни был вынужден уйти из большой политики. Он перешел в бизнес, возглавив нефтесервисную компанию Halliburton.

Однако его политическая карьера на этом не завершилась. В 2000 году он вернулся в Белый дом в качестве вице-президента при Джордже Буше-младшем. Согласно собственным намекам Чейни, эта должность предоставила ему беспрецедентные полномочия, особенно в сферах внешней политики и обороны, сделав его одним из самых влиятельных вице-президентов в истории США и фактически теневым правителем в этих вопросах.

Вице-президент при Джордже Буше-младшем

Дик Чейни считается одним из самых влиятельных вице-президентов в истории США, фактически определявшим внешнюю политику и стратегию безопасности. После терактов 11 сентября Чейни взял курс на упреждающие удары. Его доктрина гласила: если есть даже 1% риска, действуй, как будто он реален на 100%. Это привело к масштабным операциям против исламистов по всему миру.

Чейни был сторонником жестких методов допроса Фото: Global Look Press

Под его руководством США вторглись в Афганистан (2001) и Ирак (2003). Войны были проведены быстро и с малыми потерями для США, но нанесли огромный ущерб репутации страны, которую стали считать мировым агрессором.

Также Чейни был главным сторонником применения «жестких методов допроса» (пыток) в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб. Он публично выступал против их запрета, утверждая, что они необходимы для спасения жизней.

Его жесткая и бескомпромиссная позиция привела к конфликтам с ключевыми фигурами администрации: госсекретарем Колином Пауэллом (которого он вытеснил с поста), Кондолизой Райс (которую считал наивной) и директором ЦРУ. Со временем его отношения испортились даже с президентом Бушем, который, однако, оставил его в должности.