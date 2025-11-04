Россиянам рассказали, как и когда можно будет увидеть самую большую полую Луну в этом году

Полнолуние можно будет увидеть 5 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самую большую полную Луну в 2025 году можно будет увидеть 5 ноября. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Фаза полнолуния произойдет в 16:20 мск 5 ноября. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск», — приводит слова астронома ТАСС. Отмечается, что среди подобных событий будет самая минимальная разница, которая составит 9 часов 10 минут.

В сообщении также добавили, что увидеть эту разницу можно только при сравнении профессиональных фотографий спутника Земли, сделанных в эти даты. Глазу она практически незаметна.

