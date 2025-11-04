Логотип РИА URA.RU
ЕС анонсировал расширение к 2030 году

04 ноября 2025 в 18:36
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что к концу текущего десятилетия состав Европейского союза может пополниться новыми государствами-членами. В числе потенциальных кандидатов на вступление глава европейской дипломатии назвала Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию. Данное заявление прозвучало в контексте обсуждения перспектив дальнейшего расширения европейского интеграционного объединения в восточном и юго-восточном направлениях.

