ЕС анонсировал расширение к 2030 году
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что к концу текущего десятилетия состав Европейского союза может пополниться новыми государствами-членами. В числе потенциальных кандидатов на вступление глава европейской дипломатии назвала Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию. Данное заявление прозвучало в контексте обсуждения перспектив дальнейшего расширения европейского интеграционного объединения в восточном и юго-восточном направлениях.
