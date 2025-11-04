Участие в традиционной церемонии с участием президента приняли также представители конфесисий и члены общественных молодежных организаций, указано в сообщении Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве», — указано в посте telegram-канала пресс-службы. Отмечается, что участие в церемонии также приняли представители конфессий и члены общественных молодежных организаций.

День народного единства отмечается в России 4 ноября и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польской оккупации. Этот день является символом единства и согласия в российском обществе и традиционно сопровождается государственными мероприятиями и общественными инициативами.