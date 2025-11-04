Логотип РИА URA.RU
Shaman выступил с новой песней на праздновании Дня народного единства в Москве

04 ноября 2025 в 19:11
В новой песне отражены патриотизм и широкая география страны, указано в материале

Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) завершил свой концерт, который был посвящен Дню народного единства, исполнив песню, написанную специально в честь праздника. Он прошел в Национальном центре «Россия».

«Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выступил на гала-концерте ко Дню народного единства в Национальном центре „Россия“», — указано в материале РИА Новости. Помимо него, участие приняли певица Татьяна Куртукова, а также народный артист СССР Юрий Башмет.

Дронов вышел на сцену с автором песни Александром Вайнбергом. Написанная им песня отражает широкую географию страны, важные исторические вехи и тему патриотизма, также указано в материале.

Выступление Shaman на гала-концерте ко Дню народного единства в Национальном центре «Россия» продолжает его активную концертную деятельность после недавних поездок за границу. Ранее певец посетил Северную Корею, где исполнил песни, посвященные лидеру КНДР Ким Чен Ыну и северокорейскому народу, что вызвало обсуждение в социальных сетях относительно приоритетов артиста и графика его российских концертов.

Комментарии (1)
  • Хельга
    04 ноября 2025 19:41
    Теперь ему прямая дорога в депутаты, уже начал предвыборную компанию. Будет как Кобзон. Интересно было бы послушать, как он исполнил в Корее песню "Товарищ Ким Чен Ир".
