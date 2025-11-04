Shaman выступил с новой песней на праздновании Дня народного единства в Москве

В новой песне отражены патриотизм и широкая география страны, указано в материале Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) завершил свой концерт, который был посвящен Дню народного единства, исполнив песню, написанную специально в честь праздника. Он прошел в Национальном центре «Россия».

«Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выступил на гала-концерте ко Дню народного единства в Национальном центре „Россия“», — указано в материале РИА Новости. Помимо него, участие приняли певица Татьяна Куртукова, а также народный артист СССР Юрий Башмет.

Дронов вышел на сцену с автором песни Александром Вайнбергом. Написанная им песня отражает широкую географию страны, важные исторические вехи и тему патриотизма, также указано в материале.

