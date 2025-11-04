Путин пообщался с детьми на Красной площади

Путин поблагодарил детей за участие в церемонии и пожелал им всего доброго Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, которые участвовали в церемонии возложения цветов на Красной площади в День народного единства. Глава государства расспросил ребят об их впечатлениях от столицы и родных городах.

«Ты был раньше в Москве? Поменялось что-то за два года?», — спросил Путин у одного из мальчиков по имени Наджиман. Также девочка из Костромы рассказала президенту, что бывала в столице не раз и больше всего ей нравится Кремль.