Путин пообщался с детьми на Красной площади
Путин поблагодарил детей за участие в церемонии и пожелал им всего доброго
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, которые участвовали в церемонии возложения цветов на Красной площади в День народного единства. Глава государства расспросил ребят об их впечатлениях от столицы и родных городах.
«Ты был раньше в Москве? Поменялось что-то за два года?», — спросил Путин у одного из мальчиков по имени Наджиман. Также девочка из Костромы рассказала президенту, что бывала в столице не раз и больше всего ей нравится Кремль.
Президент также пообщался с ученицей танцевальной школы из Санкт-Петербурга, которая рассказала о поездке в Царское Село. Путин отметил, что многие ей завидуют, и пошутил, что если пригласят, он тоже приедет на знаковое событие. С мальчиком Кириллом из Твери глава государства обнаружил земляческую связь, рассказав, что у него много родственников из этого города. В завершение беседы Путин поблагодарил детей за участие в церемонии и пожелал им всего доброго.
