Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Мадонна вышла замуж за 29-летнего футболиста

04 ноября 2025 в 19:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Разница между певицей и Моррисом составляет 38 лет

Разница между певицей и Моррисом составляет 38 лет

Фото: akkmorris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская исполнительница Мадонна втайне помолвлена с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Мадонна тайно обручилась с 29-летним... Акимом Моррисом», — указано в портале Radar Online. Издание ссылается на свойисточник.

Пара познакомилась в 2022 году во время съемок для журнала Paper Magazine. А отношения между ними завязались вскоре после того, как Мадонна прекратила романтические отношения с боксером Джошуа Поппером, что произошло в 2024 году.

Продолжение после рекламы

Не так давно певица отметила свой 67-й день рождения в итальянской Тоскане. К празднованию присоединились все шестеро детей артистки: 28-летняя Лурдес, 25-летний Рокко, 19-летний Дэвид, 19-летняя Мерси, а также 13-летние близнецы Стелла и Эстер. Торжество проходило на роскошной вилле, принадлежащей Стингу и Труди Стайлер. По словам друзей, атмосфера вечеринки была «радостной и душевной», указано в материале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал