Мадонна вышла замуж за 29-летнего футболиста

Разница между певицей и Моррисом составляет 38 лет Фото: akkmorris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская исполнительница Мадонна втайне помолвлена с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Мадонна тайно обручилась с 29-летним... Акимом Моррисом», — указано в портале Radar Online. Издание ссылается на свойисточник.

Пара познакомилась в 2022 году во время съемок для журнала Paper Magazine. А отношения между ними завязались вскоре после того, как Мадонна прекратила романтические отношения с боксером Джошуа Поппером, что произошло в 2024 году.

