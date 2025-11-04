Мадонна вышла замуж за 29-летнего футболиста
Разница между певицей и Моррисом составляет 38 лет
Фото: akkmorris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Американская исполнительница Мадонна втайне помолвлена с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Мадонна тайно обручилась с 29-летним... Акимом Моррисом», — указано в портале Radar Online. Издание ссылается на свойисточник.
Пара познакомилась в 2022 году во время съемок для журнала Paper Magazine. А отношения между ними завязались вскоре после того, как Мадонна прекратила романтические отношения с боксером Джошуа Поппером, что произошло в 2024 году.
Не так давно певица отметила свой 67-й день рождения в итальянской Тоскане. К празднованию присоединились все шестеро детей артистки: 28-летняя Лурдес, 25-летний Рокко, 19-летний Дэвид, 19-летняя Мерси, а также 13-летние близнецы Стелла и Эстер. Торжество проходило на роскошной вилле, принадлежащей Стингу и Труди Стайлер. По словам друзей, атмосфера вечеринки была «радостной и душевной», указано в материале.
