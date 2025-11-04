В США поддержали заявление Трампа о торговле с Россией

В США поддержали заявление Трампа о необходимости возобновления торговли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление президента Дональда Трампа о необходимости возобновления торговли с Россией. Об этом сообщается в ее публикации в социальной сети.

«Торговая сделка плюс мир равно победа для всех!» — написала Луна в социальной сети X (бывший Twitter). Этим комментарием она отреагировала на недавнее интервью Трампа телеканалу CBS, в котором президент США назвал отсутствие деловых контактов между Вашингтоном и Москвой «глупостью».

В сообщении также уточняется, что американский лидер предположил, что экономические стимулы могут способствовать дипломатическому решению украинского кризиса. Поддержка республиканского конгрессмена свидетельствует о наличии в американском политическом истеблишменте сторонников нормализации отношений с Москвой через восстановление торговых связей.

