В США поддержали заявление Трампа о торговле с Россией
В США поддержали заявление Трампа о необходимости возобновления торговли
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление президента Дональда Трампа о необходимости возобновления торговли с Россией. Об этом сообщается в ее публикации в социальной сети.
«Торговая сделка плюс мир равно победа для всех!» — написала Луна в социальной сети X (бывший Twitter). Этим комментарием она отреагировала на недавнее интервью Трампа телеканалу CBS, в котором президент США назвал отсутствие деловых контактов между Вашингтоном и Москвой «глупостью».
В сообщении также уточняется, что американский лидер предположил, что экономические стимулы могут способствовать дипломатическому решению украинского кризиса. Поддержка республиканского конгрессмена свидетельствует о наличии в американском политическом истеблишменте сторонников нормализации отношений с Москвой через восстановление торговых связей.
Позиция республиканского конгрессмена согласуется с курсом, который Трамп проводит с момента своего возвращения в Белый дом. Президент США неоднократно заявлял о готовности развивать торговые отношения с Россией несмотря на украинский конфликт, полагая, что экономические стимулы могут способствовать дипломатическому урегулированию. По словам Трампа, российское руководство также заинтересовано в торговом сотрудничестве с Вашингтоном.
