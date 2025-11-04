Логотип РИА URA.RU
В США поддержали заявление Трампа о торговле с Россией

Конгрессвумен Луна поддержала слова Трампа о возобновлении торговли с Россией
04 ноября 2025 в 19:24
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление президента Дональда Трампа о необходимости возобновления торговли с Россией. Об этом сообщается в ее публикации в социальной сети.

«Торговая сделка плюс мир равно победа для всех!» — написала Луна в социальной сети X (бывший Twitter). Этим комментарием она отреагировала на недавнее интервью Трампа телеканалу CBS, в котором президент США назвал отсутствие деловых контактов между Вашингтоном и Москвой «глупостью».

В сообщении также уточняется, что американский лидер предположил, что экономические стимулы могут способствовать дипломатическому решению украинского кризиса. Поддержка республиканского конгрессмена свидетельствует о наличии в американском политическом истеблишменте сторонников нормализации отношений с Москвой через восстановление торговых связей.

Позиция республиканского конгрессмена согласуется с курсом, который Трамп проводит с момента своего возвращения в Белый дом. Президент США неоднократно заявлял о готовности развивать торговые отношения с Россией несмотря на украинский конфликт, полагая, что экономические стимулы могут способствовать дипломатическому урегулированию. По словам Трампа, российское руководство также заинтересовано в торговом сотрудничестве с Вашингтоном.

Комментарии (1)
  • Василиса
    04 ноября 2025 19:32
    Анна Паулина Луна должна к нам на пмж на пенсии переехать.
