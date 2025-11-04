Еврокомиссия придумала новый способ давления на Грузию

Новый визовый механизм начнет действовать в ноябре, заявила Кос Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новый визовый механизм может быть использован для давления на Грузию. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — заявила Кос в рамках пресс-конференции в Брюсселе. Сделала она это в рамках представления ежегодного доклада о расширении ЕС.