Еврокомиссия придумала новый способ давления на Грузию
Новый визовый механизм начнет действовать в ноябре, заявила Кос
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Новый визовый механизм может быть использован для давления на Грузию. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — заявила Кос в рамках пресс-конференции в Брюсселе. Сделала она это в рамках представления ежегодного доклада о расширении ЕС.
Введение нового механизма приостановки виз для Грузии вписывается в контекст более широкой реформы процедур расширения ЕС, которую Еврокомиссия разрабатывает для усиления контроля над новыми членами. Ранее Брюссель предложил вводить испытательный срок для стран-кандидатов, включая Украину и Молдавию, с целью предотвратить проникновение российского влияния и избежать ситуаций, когда новые члены могут блокировать решения союза, как это делает Венгрия. Европейская комиссия стремится завершить восточное расширение к 2030 году, одновременно укрепляя механизмы защиты ценностей ЕС.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.