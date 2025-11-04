ЕС начнет принимать страны «на испытательный срок»
Еврокомиссия разработала предложение об испытательном сроке для стран, вступающих в ЕС
Еврокомиссия разработала предложение о введении «испытательного срока» для стран, вступающих в ЕС, включая Украину и Молдавию. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — написала Кос в социальной сети X (бывший Twitter). Она пояснила, что инициатива связана с опасениями проникновения российского влияния.
В сообщении отмечается, что Брюссель обеспокоен увеличением числа стран, которые могут действовать подобно Венгрии, блокируя радикальные проекты ЕС. Кос подтвердила, что Еврокомиссия работает над правилами, позволяющими приостанавливать права новых членов при нарушении стандартов по верховенству права. При этом она отвергла обвинения в создании двухуровневой системы членства.
Предложение Еврокомиссии о введении испытательного срока для новых членов ЕС является частью более широкой дискуссии о реформе механизма расширения союза. Ранее Австрия и Швеция предложили допускать новые страны в ЕС без полного права голоса, что рассматривается как способ преодолеть сопротивление Венгрии, которая последовательно блокирует начало переговоров о членстве Украины, ссылаясь на экономические и политические опасения. Брюссель надеется завершить процесс восточного расширения к 2030 году.
