ЕС начнет принимать страны «на испытательный срок»

Еврокомиссия разработала предложение об испытательном сроке для стран, вступающих в ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия разработала предложение о введении «испытательного срока» для стран, вступающих в ЕС, включая Украину и Молдавию. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — написала Кос в социальной сети X (бывший Twitter). Она пояснила, что инициатива связана с опасениями проникновения российского влияния.

В сообщении отмечается, что Брюссель обеспокоен увеличением числа стран, которые могут действовать подобно Венгрии, блокируя радикальные проекты ЕС. Кос подтвердила, что Еврокомиссия работает над правилами, позволяющими приостанавливать права новых членов при нарушении стандартов по верховенству права. При этом она отвергла обвинения в создании двухуровневой системы членства.

Продолжение после рекламы