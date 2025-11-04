Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Путин вручил награды в Кремле 15 представителям из России и семи зарубежных стран

Путин вручил награду за вклад в укрепление единства патриарху Кириллу
04 ноября 2025 в 20:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин провел церемонию вручения премий Президента и госнаград

Путин провел церемонию вручения премий Президента и госнаград

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения премий Президента РФ и государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Награды получили 15 человек из России и семи зарубежных стран.

Премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации присуждены патриарху Кириллу, генеральному директору выставки «Россия» Наталье Виртуозовой с заместителем Павлом Дорошенко, а также авторам проекта «Большой этнографический диктант» Анне Габдуллиной и Павлу Орлову, говорится в справке Кремля. Помимо этого орденом Дружбы отмечены почетный генеральный консул РФ в Израиле Амин Сафия, посол ОАЭ в России Мухаммад аль-Джабер, итальянский журналист Элизео Бертолази, вьетнамская предпринимательница Тхай Хыонг и немецкий дирижер Юстус Франц.

В справке также добавили, что медалью Пушкина награждены белорусские священнослужители протоиерей Андрей Лемешонок и игумения Гавриила (Мария Глухова) за отстаивание духовного единства народов и организацию гуманитарной помощи Донбассу. Эту же награду получили иракский переводчик Рашад Миран за популяризацию российской науки о курдах, японская актриса Комаки Курихара за развитие культурного сотрудничества с Россией и конголезский ректор Медар Бомпоко Бокете за подготовку специалистов и противодействие русофобии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал