Путин вручил награды в Кремле 15 представителям из России и семи зарубежных стран

Путин провел церемонию вручения премий Президента и госнаград Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения премий Президента РФ и государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Награды получили 15 человек из России и семи зарубежных стран.

Премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации присуждены патриарху Кириллу, генеральному директору выставки «Россия» Наталье Виртуозовой с заместителем Павлом Дорошенко, а также авторам проекта «Большой этнографический диктант» Анне Габдуллиной и Павлу Орлову, говорится в справке Кремля. Помимо этого орденом Дружбы отмечены почетный генеральный консул РФ в Израиле Амин Сафия, посол ОАЭ в России Мухаммад аль-Джабер, итальянский журналист Элизео Бертолази, вьетнамская предпринимательница Тхай Хыонг и немецкий дирижер Юстус Франц.