Путин вручил награды в Кремле 15 представителям из России и семи зарубежных стран
Путин провел церемонию вручения премий Президента и госнаград
Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения премий Президента РФ и государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Награды получили 15 человек из России и семи зарубежных стран.
Премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации присуждены патриарху Кириллу, генеральному директору выставки «Россия» Наталье Виртуозовой с заместителем Павлом Дорошенко, а также авторам проекта «Большой этнографический диктант» Анне Габдуллиной и Павлу Орлову, говорится в справке Кремля. Помимо этого орденом Дружбы отмечены почетный генеральный консул РФ в Израиле Амин Сафия, посол ОАЭ в России Мухаммад аль-Джабер, итальянский журналист Элизео Бертолази, вьетнамская предпринимательница Тхай Хыонг и немецкий дирижер Юстус Франц.
В справке также добавили, что медалью Пушкина награждены белорусские священнослужители протоиерей Андрей Лемешонок и игумения Гавриила (Мария Глухова) за отстаивание духовного единства народов и организацию гуманитарной помощи Донбассу. Эту же награду получили иракский переводчик Рашад Миран за популяризацию российской науки о курдах, японская актриса Комаки Курихара за развитие культурного сотрудничества с Россией и конголезский ректор Медар Бомпоко Бокете за подготовку специалистов и противодействие русофобии.
