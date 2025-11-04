Захарова поздравила россиян с праздником

«С Праздником, с Днем народного единства!» — написала Захарова в своем telegram-канале . Она также провела ассоциацию действий Минина и Пожарского с отстаиванием интересов России российскими дипломатами.

День народного единства отмечается в России 4 ноября и является официальным выходным днем, установленным федеральным законом в 2005 году. Праздник приурочен к событиям 1612 года, когда нижегородское ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков, положив конец Смутному времени. В православной традиции эта дата также совпадает с днем почитания Казанской иконы Божией Матери, считавшейся покровительницей воинов-ополченцев.