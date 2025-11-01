День народного единства 2025: праздничные картинки и душевные поздравления
День народного единства отмечают в России 4 ноября 2025
Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
Уже 4 ноября в России отметят день, который символизирует сплоченность, взаимопомощь и силу российского народа. В День народного единства вспоминают подвиг нижегородского ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от польских захватчиков. История праздника и лучшие поздравления — в материале URA.RU.
Когда отмечают День народного единства
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Эта дата установлена федеральным законом в 2005 году и является официальным выходным днем. Праздник объединяет людей разных вероисповеданий, культур и национальностей вокруг общей идеи — единства во имя Родины.
Дата выбрана не случайно: именно в эти дни в 1612 году народное ополчение освободило столицу и тем самым положило конец Смутному времени. В православной традиции 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери, которая считалась покровительницей воинов-ополченцев.
Сегодня День народного единства — это символ уважения к прошлому, любви к стране и веры в ее будущее. В городах проходят концерты, митинги, выставки, а семьи проводят время вместе, подчеркивая главную идею праздника — быть едиными.
Поздравления с Днем народного единства 2025
- С Днем народного единства! Пусть сплоченность, взаимное уважение и гордость за страну объединяют нас всех.
- Этот день напоминает: сила России — в единстве народа. Пусть в каждом доме царят мир и согласие!
- Пусть наш народ всегда остается крепким, дружным и непобедимым. С праздником единства и гордости!
- С Днем народного единства! Пусть Россия растет в мире, а каждый из нас чувствует себя частью великой страны.
- Желаем вам единства в семье, согласия в душе и уверенности в завтрашнем дне.
- С праздником, друзья! Пусть нас объединяет добро, уважение и любовь к Родине.
- День народного единства — повод вспомнить, что вместе мы можем все.
- Пусть в сердцах будет мир, а в стране — согласие. С Днем народного единства!
- Сегодня день, когда мы особенно чувствуем, что Россия — наш общий дом.
- Пусть в этот день каждый из нас внесет в мир немного тепла и доброты — во имя единства!
Поздравления для СМС и открыток
- С Днем народного единства! Пусть в сердцах всегда живут мир и согласие.
- Поздравляю с праздником! Вместе мы — сила, вместе мы — Россия!
- Пусть этот день напомнит, как важно быть едиными и дружными.
- С Днем единства! Пусть каждый день приносит гордость за нашу страну.
- Пусть мир, добро и взаимопонимание будут главными ценностями в жизни!
- Поздравляю с праздником единства и мира — с днем, который объединяет всех нас!
- Пусть Россия будет сильной, а ее народ — сплоченным и счастливым.
- С Днем народного единства! Пусть нас объединяет любовь к Родине и друг к другу.
- Пусть этот день наполнит сердца теплом, верой и добрыми делами.
- Единство делает нас сильнее — с праздником, россияне!
Открытки на День народного единства
Пусть Россия всегда будет страной мира, дружбы и взаимного уважения
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть этот день вдохновит нас быть добрее и сплоченнее ради общего будущего
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть в каждом сердце живет гордость за Родину
Фото: URA.RU
Скачать
Желаем мира, взаимопонимания и согласия во всех уголках нашей страны
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть нас объединяют общие цели и вера в добро
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть этот день напоминает, что сила России — в единстве ее народа
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть рядом всегда будут надежные люди и светлые мысли
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть каждый из нас вносит в мир частичку согласия и душевного тепла
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть над Россией всегда будет ясное и мирное небо
Фото: URA.RU
Скачать
Пусть доброта и уважение соединяют нас так же крепко, как история и Родина
Фото: URA.RU
Скачать
