День народного единства 2025: праздничные картинки и душевные поздравления

День народного единства в России отмечают 4 ноября 2025 года
01 ноября 2025 в 22:15
День народного единства отмечают в России 4 ноября 2025

Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Уже 4 ноября в России отметят день, который символизирует сплоченность, взаимопомощь и силу российского народа. В День народного единства вспоминают подвиг нижегородского ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от польских захватчиков. История праздника и лучшие поздравления — в материале URA.RU.

Когда отмечают День народного единства

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Эта дата установлена федеральным законом в 2005 году и является официальным выходным днем. Праздник объединяет людей разных вероисповеданий, культур и национальностей вокруг общей идеи — единства во имя Родины.

Дата выбрана не случайно: именно в эти дни в 1612 году народное ополчение освободило столицу и тем самым положило конец Смутному времени. В православной традиции 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери, которая считалась покровительницей воинов-ополченцев.

Сегодня День народного единства — это символ уважения к прошлому, любви к стране и веры в ее будущее. В городах проходят концерты, митинги, выставки, а семьи проводят время вместе, подчеркивая главную идею праздника — быть едиными.

Поздравления с Днем народного единства 2025

  • С Днем народного единства! Пусть сплоченность, взаимное уважение и гордость за страну объединяют нас всех.
  • Этот день напоминает: сила России — в единстве народа. Пусть в каждом доме царят мир и согласие!
  • Пусть наш народ всегда остается крепким, дружным и непобедимым. С праздником единства и гордости!
  • С Днем народного единства! Пусть Россия растет в мире, а каждый из нас чувствует себя частью великой страны.
  • Желаем вам единства в семье, согласия в душе и уверенности в завтрашнем дне.
  • С праздником, друзья! Пусть нас объединяет добро, уважение и любовь к Родине.
  • День народного единства — повод вспомнить, что вместе мы можем все.
  • Пусть в сердцах будет мир, а в стране — согласие. С Днем народного единства!
  • Сегодня день, когда мы особенно чувствуем, что Россия — наш общий дом.
  • Пусть в этот день каждый из нас внесет в мир немного тепла и доброты — во имя единства!

Поздравления для СМС и открыток

  • С Днем народного единства! Пусть в сердцах всегда живут мир и согласие.
  • Поздравляю с праздником! Вместе мы — сила, вместе мы — Россия!
  • Пусть этот день напомнит, как важно быть едиными и дружными.
  • С Днем единства! Пусть каждый день приносит гордость за нашу страну.
  • Пусть мир, добро и взаимопонимание будут главными ценностями в жизни!
  • Поздравляю с праздником единства и мира — с днем, который объединяет всех нас!
  • Пусть Россия будет сильной, а ее народ — сплоченным и счастливым.
  • С Днем народного единства! Пусть нас объединяет любовь к Родине и друг к другу.
  • Пусть этот день наполнит сердца теплом, верой и добрыми делами.
  • Единство делает нас сильнее — с праздником, россияне!

Открытки на День народного единства

Пусть Россия всегда будет страной мира, дружбы и взаимного уважения

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть этот день вдохновит нас быть добрее и сплоченнее ради общего будущего

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть в каждом сердце живет гордость за Родину

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Желаем мира, взаимопонимания и согласия во всех уголках нашей страны

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть нас объединяют общие цели и вера в добро

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть этот день напоминает, что сила России — в единстве ее народа

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть рядом всегда будут надежные люди и светлые мысли

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть каждый из нас вносит в мир частичку согласия и душевного тепла

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть над Россией всегда будет ясное и мирное небо

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

Пусть доброта и уважение соединяют нас так же крепко, как история и Родина

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Скачать

