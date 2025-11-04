Путин сердечно поздравил россиян с Днем народного единства
04 ноября 2025 в 20:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил жителей страны с Днем народного единства. Он поздравил россиян на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал