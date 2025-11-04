Путин рассказал, в чем сила России
Путин отметил возможность народа вместе радоваться победам, успехам и достижениям
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин отметил ценность единства российского народа. Сделал он это в рамках вручения государственных наград.
«Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондет URA.RU. Помимо этого, президент отметил способность россиян вместе радоваться победам, успехам и достижениям.
Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства, подчеркнув его значение для укрепления российской нации. Церемония вручения государственных наград была приурочена к этой дате и стала площадкой для обращения президента к гражданам о важности консолидации общества перед лицом внешних вызовов.
