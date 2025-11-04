«Даже батюшка завидует»: Путин пошутил во время встречи с детьми на Красной площади

Путин заявил, что все завидуют девочке, которая выступит в Царском селе, следует из видео Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с детьми пошутил, что даже батюшка завидует девочке из Санкт-Петербурга, которая будет выступать в Царском селе. Произошло это в рамках празднования Дня народного единства.

«В зале в Царском селе танцевать? Здорово, мы тебе все завидуем! Даже батюшка завидует», — заявил Путин. Его слова приводит журналист Павел Зарубин. Помимо этого президент отметил, что если их пригласят, то они найдут время и приедут посмотреть.