Кремль обратился к властям Сербии

Россия понимает, какие трудности испытывает Сербия. Однако РФ не желает, чтобы их боеприпасы применялись против российских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого он отметил, что России не хотелось бы, что бы боеприпасы Сербии использовались против русских солдат, отреагировав таким образом на заявления президента Александра Вучича.