Теплый фронт принесет в Пермский край дожди и мокрый снег

Пермяков предупредили о мокром снеге Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя с постепенным похолоданием к выходным. Такой прогноз дали метеорологи.

«В среду, 5 ноября, через Пермский край продолжит смещаться теплый фронт. В регионе пройдет мокрый снег с переходом в дождь, температура составит от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный усилится до 15 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале проекта «Метеоролог и я».

В четверг, 6 ноября, осадки продолжатся: на большей территории в виде дождя, на востоке — мокрый снег. Столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов.

Продолжение после рекламы

Пятница, 7 ноября, принесет повсеместные дожди, лишь на северо-востоке сохранится мокрый снег. Ночью температура будет от -1 до +4 градусов, днем на юге края прогреется до +6 градусов.

В субботу, 8 ноября, начнется похолодание: ночью на севере и востоке до -5 градусов, днем по региону от -1 до +6 градусов. Осадки перейдут в дождь с мокрым снегом.

В воскресенье, 9 ноября, температурный контраст усилится: на севере края днем до -7 градусов со снегом, на юге до +5 градусов с дождями. Ветер ослабеет до 7 метров в секунду.