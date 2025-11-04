Пермские совы получили новое жилье к зиме
Орнитологи надеются, что совам понравятся гнездовья (архивное фото)
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Пермские орнитологи установили в Чайковском округе искусственные гнездовья для редких видов сов. Об этом сообщили в тематическом сообществе.
«1-2 ноября в Чайковском округе прошла экологическая акция по установке искусственных гнездовий для сов. Команда Пермского орнитологического общества совместно с школьниками, студентами и местными жителями развесила специальные домики для серой неясыти и сплюшки — редких видов сов, обитающих в Прикамье», — говорится на странице Пермского орнитологического общества во «ВКонтакте».
Участники акции изготовили около десятка совятников, причем самого младшего мастера — второклассника из чайковской школы — отметили отдельно. Орнитологи надеются, что новые гнездовья помогут сохранить популяцию редких птиц в южных районах края. Акция прошла при поддержке местных жителей, предоставивших транспорт и помощь в установке.
Работа по сохранению редких видов птиц в Пермском крае ведется в рамках более масштабного проекта по изучению орнитофауны региона. Ранее орнитологи Перми начали создание атласа птиц города, разделив его на 250 участков для систематических наблюдений, что позволит оценить влияние благоустройства городской среды на популяции птиц. Установка искусственных гнездовий для редких видов сов дополняет эти усилия и направлена на сохранение биоразнообразия Прикамья.
