Пермские совы получили новое жилье к зиме

Орнитологи надеются, что совам понравятся гнездовья (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермские орнитологи установили в Чайковском округе искусственные гнездовья для редких видов сов. Об этом сообщили в тематическом сообществе.

«1-2 ноября в Чайковском округе прошла экологическая акция по установке искусственных гнездовий для сов. Команда Пермского орнитологического общества совместно с школьниками, студентами и местными жителями развесила специальные домики для серой неясыти и сплюшки — редких видов сов, обитающих в Прикамье», — говорится на странице Пермского орнитологического общества во «ВКонтакте».

Участники акции изготовили около десятка совятников, причем самого младшего мастера — второклассника из чайковской школы — отметили отдельно. Орнитологи надеются, что новые гнездовья помогут сохранить популяцию редких птиц в южных районах края. Акция прошла при поддержке местных жителей, предоставивших транспорт и помощь в установке.

Продолжение после рекламы