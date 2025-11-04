Программа рссчитана на зрителей всех возрастов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяков пригласили на серию кинопоказов, которые пройдут в ноябре в социальном кинозале по улице Вильямса. На экранах снова покажут шедевры нестареющей российской и советской классики. Вход на все сеансы свободный, регистрация не требуется, подчеркивают организаторы. Подробности — в материале URA.RU.

5 ноября

Программа стартует с демонстрации советского фильма «Ленин в октябре» (0+). Историческая картиина Михаила Ромма повествует о Владимире Ленине, который готовит революцию в России. На тайном собрании ЦК большевиков решается судьба страны.

8 ноября

Три дня спустя в социальном кинозале состоится показ мультфильмов. Масштабный сборник рассчитан на зрителей всех возрастов.

Продолжение после рекламы

12 ноября

Пермякам покажут ленту «Бибинур» (12+) — фильм 2009 года, созданный по произведениям писателя Аяза Гилязова. Картина повествует о судьбах героев, чьи истории переплетаются в сложный узел человеческих отношений.

14 ноября

В этот день пройдет спецпоказ художественного фильма «Красные ленты» (6+), приуроченного к 85-й годовщине Крымской оборонительной операции. Картину сняли артековцы — воспитанники легендарного детского лагеря — к 80-летию освобождения Крыма. Фильм основан на подлинной истории, которую хранят смотрители музея лагеря.

19 ноября

Зрители смогут насладиться музыкальной комедией «Цирк» (0+). Фильм от творческого тандема — Григорий Александров и Любовь Орлова — повествует об американской цирковой актрисе, которая в середине 30-х годов бежит из США с маленьким чернокожим сыном.

26 ноября

Запланирован показ драмы «Маскарад» (6+). Кино создали по одноименному произведению М.Ю. Лермонтова. Главый персонаж — бывший карточный шулер, который наивно полагает, что из игры можно выйти и прошлое можно забыть.

Дополнительный сеанс